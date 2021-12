GP Arábia Saudita, F1: Falta de aderência será desafio extra para pilotos | AutoSport

O desconhecimento do Circuito Gidá Corniche será já de si um enorme desafio para equipas e pilotos. Esta é a opinião de Pierre Gasly, que diz que o primeiro Grande Prémio da Arábia Saudita vai trazer um desafio extra no novo asfalto escorregadio.

“A julgar pelo que vi no simulador, a pista da Arábia Saudita será extremamente rápida, com um grande número de curvas muito rápidas, algumas delas cegas”, disse Pierre Gasly. “Penso que vai ser muito complicado do ponto de vista da condução e haverá o desafio extra da superfície da pista ser completamente nova. Nunca nenhum carro correu nela, não haverá borracha e, provavelmente, ainda haverá algum petróleo a sair do asfalto, que é o que normalmente acontece num novo circuito. Portanto, estamos perante um circuito citadino com uma aderência bastante baixa, o que é um novo desafio, uma vez que ninguém tem quaisquer dados da pista. Mas, pela nossa parte, mostrámos no Qatar que nos podemos adaptar bastante rapidamente a uma nova situação, passando imediatamente para a frente a partir da sexta-feira. Contudo, teremos de trabalhar arduamente para sermos rápidos em qualificação e também em corrida, para encontrar o compromisso certo tanto para o sábado como para o domingo. Outra coisa que é evidente no simulador é que as velocidades são muito altas, mas os muros estão muito próximos, pelo que deve ser impressionante a partir do cockpit e um bom desafio, para o qual temos de nos preparar o melhor possível”.