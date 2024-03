GP Arábia Saudita F1: Estreante Oliver Bearman enfrenta vários desafios na corrida | AutoSport

A gestão nas paragens nas boxes e as ultrapassagens e lutas roda a roda, entram em jogo numa pista de citadina com barreiras limites muito próximas.

Terá ainda pela frente as decisões estratégicas da equipa e o grande teste à sua capacidade física, ao ter de aguentar 50 voltas nesta pista rápida e pela primeira vez com um monolugar de Fórmula 1.

Depois disso, terá na gestão dos pneus uma das suas principais preocupações. Apesar do Ferrari SF-24 estar melhor em corrida do que o seu antecessor e a pista da Arábia Saudita não ser tão abrasiva quanto o Barém, o jovem britânico vai ter que se concentrar nesta aspeto.

No Grande Prémio da Arábia Saudita, o estreante Olliver Bearman é confrontado com uma série de desafios para a corrida, apenas na terceira sessão que irá participar no fim de semana em Jidá.

