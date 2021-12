GP Arábia Saudita F1: Estratégias deverão ser semelhantes | AutoSport

Para muitos, o ponto alto do fim de semana do GP da Arábia Saudita aconteceu ontem, com a qualificação. A corrida, teoricamente, deverá ser menos animada e do que vimos nas provas de F2 apenas as zonas DRS são indicadas para ultrapassagem. Do lado da estratégia não deveremos ver grandes mudanças.

A estratégia de uma paragem deverá ser a norma na corrida de hoje, com um primeiro stint feito com médios, passando para os duros no segundo stint, um pneu que se revelou durável e onde algumas equipas mostraram performances mais interessantes (os pneus duros permitem mais estabilidade, com as laterais menos flexíveis, o que beneficia a aerodinâmica dos monolugares, numa pista onde a aderência não tem sido problema).

A janela de paragem ideal deverá ser entre a volta 21 e 26 antes de mudar para os pneus duros e ir para o fim da corrida. A flexibilidade resulta do facto de se prever que o pneu duro seja capaz de fazer mais do que essa distância, portanto, se houver um incidente que exija uma paragem após a volta 15, podemos muito bem ver os duros colocados nessa fase inicial.

Um dos fatores importantes serão os Safety Car. Não há registos anteriores, mas dada as características da pista e o que temos visto na F2, parece inevitável que o SC vá para a pista e isso pode decidir os momentos estratégicos da corrida. Um SC precoce pode tornar o stint com duros mais longo, os pilotos da frente têm todos um segundo conjunto de pneus médios (ou um conjunto de macios, menos apetecíveis) disponível para utilizar no final da corrida se houver uma interrupção tardia que ofereça uma paragem gratuita nas boxes.

No entanto, há uma variável chamada Lando Norris. É o único que garantidamente largará com macios, o que vai obrigar a uma gestão cuidada, algo que o jovem britânico já mostrou ser capaz. Com os macios poderá fazer uma largada mais incisiva e ganhar posições. O segredo será a gestão dos macios com elevada carga de combustível. Mais ainda, as temperaturas elevadas poderão levar a um sobreaquecimento das borrachas, mais um desafio para os pilotos.