GP Arábia Saudita F1: Diferente abordagem da Pirelli em Jidá | AutoSport

As duas corridas do Médio Oriente que abrem a temporada de 2024 da Fórmula 1 terão os mesmos compostos de pneus do ano anterior. A corrida no Barém foi uma das mais duras para os pneus, pelo que foram utilizados os C1, C2 e C3, agora, em Jidá, na Arábia Saudita, os pneus serão um pouco mais macios e com outros desafios.

Poucos dias após o Grande Prémio do Barém, a Fórmula 1 leva todo o paddock para a Arábia Saudita, para a segunda ronda no circuito de citadino de Jidá-Corniche. As características da pista diferem significativamente, sendo este um circuito rápido e sinuoso com uma superfície mais lisa, sendo necessário, por isso, uma outra abordagem por parte da Pirelli, no que toca à escolha de pneus.

A Pirelli selecionou os compostos C2, C3 e C4 para esta corrida. O circuito de rua de Jidá tem 27 curvas, o que o torna o sinuoso do calendário. Com forças laterais elevadas sobre os pneus, a escolha entre uma estratégia de uma ou duas paragens será crucial. As ultrapassagens são um desafio acrescido, sendo a travagem para a curva 1 um dos locais preferenciais para o fazer, e o risco de acidentes é elevado devido às limitadas áreas de saída de pista. A evolução da pista será rápida, tornando o tempo e as voltas de preparação cruciais na qualificação.

O circuito de Jidá será também palco da F1 Academy e da Fórmula 2, para além do evento principal, a Fórmula 1.

Foto: Simon Galloway / LAT Images