GP Arábia Saudita F1: Diferença entre pilotos da Haas em qualificação “não é aceitável” | AutoSport

Durante o Grande Prémio do Barém, foi evidente que a Haas progrediu na gestão dos seus problemas com os pneus, que persistiram ao longo da época de 2023. No entanto, a diferença de ritmo de qualificação entre Nico Hülkenberg, que chegou à Q3, e o colega de equipa Kevin Magnussen foi substancial, com uma diferença de sete décimos entre eles, algo que o chefe de equipa Ayao Komatsu quer resolver.

Em declarações ao jornal Ekstra Bladet, o responsável explicou que em “qualificação é preciso uma frente [do carro] forte. Assim, podemos conduzir o carro até ao limite. Quando se trata de afinar o carro, o Nico é muito bom nisso. E o Nico é muito, muito bom a tirar tudo do carro […]. Kevin, por outro lado, precisa de um certo equilíbrio no carro. Em qualificação, para conseguir alguns ganhos, sacrificou o que fundamentalmente precisa nas curvas, por isso não conseguiu fazer uma volta limpa, mas nós aprendemos com isso”.

Salientando que se trata apenas do “estilo de condução” do piloto dinamarquês, Komatsu esclareceu que a Haas sabem “como corrigie e vamos fazer melhor em Jidá”. Ainda assim, “as pequenas margens, que de repente se tornaram sete décimos na Q2”, a diferença entre os dois pilotos “não é aceitável, nem do lado dele nem do nosso lado. Faremos melhor”, concluiu.

