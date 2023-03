GP Arábia Saudita F1: Depois do 6º lugar no Bahrein, que Lance Stroll em Jidá? | AutoSport

Durante o fim-de-semana de abertura da época, contámos com uma atuação extraordinária de um verdadeiro herói, Lance Stroll. Depois do que lhe sucedeu na sequência de uma queda de bicicleta, o piloto canadiano teve uma recuperação fantástica, que lhe permitiu correr no Bahrein. Mas ainda com grande esforço. Daí, ter sido considerado um herói.

Passaram duas semanas, como estará a sua recuperação?

Como se sabe, a Aston Martin emergiu como o concorrente mais próximo da Red Bull na corrida, embora tenha sido necessário a Fernando Alonso uma parte significativa da corrida para chegar ao terceiro lugar.

Três posições atrás dele, porém, o seu companheiro de equipa fez algo notável. Lance Stroll guiou um F1 num GP com dois pulsos partidos e um dedo do pé partido, e depois de ultrapassar George Russell, estava a aproximar-se de Lewis Hamilton na fase final da corrida, marcando bons pontos.

Fazê-lo no espaço de duas semanas após a cirurgia foi francamente incrível, e Stroll partilhou a sua história completa de recuperação do acidente até à corrida nos seus canais de redes sociais na semana passada.

Mas via-se que o canadiano não estava a 100%, longe disso, e mesmo sem testar foi fantástico o que fez.

Agora, quão forte estará? O Circuito Jeddah Corniche é difícil, não dá espaço a erros em comparação com o Bahrein. Será curioso ver a prestação de Lance Stroll nesta pista.