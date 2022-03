GP Arábia Saudita F1: Decisão quanto ao regresso de Vettel, só amanhã… | AutoSport

Sebastian Vettel ficou de fora do GP do Bahrein devido a ter testado positivo para a covid-19 e o seu regresso é ainda incerto para a corrida da Arábia Saudita. Só amanhã se saberá se o alemão regressa ou terá de ficar de fora mais uma corrida.

Nico Hulkenberg substituiu-o no Bahrein e está, naturalmente, de prevenção e a preparar-se para avançar novamente, caso seja necessário. Até este momento Vettel ainda não teve um teste negativo que lhe permitiria participar no evento: “Sebastian Vettel ainda não devolveu um teste Covid negativo, o que é exigido para poder voar para o GP da Arábia Saudita”, revelou a equipa num comunicado. “Nico Hülkenberg estará em Jeddah para substituir Seb, se necessário. Adiaremos a nossa decisão final até sexta-feira para proporcionar a Seb todas as oportunidades de correr”.