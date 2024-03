GP Arábia Saudita F1: Daniel Ricciardo frustrado com resultado da qualificação | AutoSport

O piloto australiano da RB admitiu não ter estado confiante ao volante do VCARB-01. “Na semana passada, cometi alguns erros, fiquei frustrado comigo mesmo, mas confiante quanto ao tempo da volta. Aqui, neste momento, não estou confiante com o carro que tínhamos, onde poderíamos ter conseguido [terminar]. Por isso, é só nisso que estou a pensar agora. Tenho a certeza que há alguns pontos que posso melhorar, por isso não estou a dizer que sou perfeito”, concluiu o piloto.

“Muito frustrante”, disse Daniel Ricciardo após a sessão. “Na semana passada, fiquei mais frustrado comigo mesmo, porque sabia que havia tempo para tirar e, claro, nunca seria perfeito, mas sabia que a semana passada [o problema] estava em mim. Esta é honestamente um pouco mais misteriosa. O equilíbrio… algumas curvas houve uma pouco mais de dificuldade aqui e ali, mas simplesmente no Q2, quando toda a gente consegue encontrar meio segundo ou algo do género, nós simplesmente estabilizamos.”

