GP Arábia Saudita, F1: Corrida interrompida para reparar barreiras | AutoSport

A corrida foi interrompida após algumas voltas com o Safety Car na frente do pelotão. Isto levanta sérios problemas para a Mercedes, já que ambos os carros estavam atrás de Max Verstappen durante as voltas em SC, depois de pararem para troca de pneus… o neerlandês não tinha ainda parado e pode agora trocar de pneus com os carros parados no pitlane.

Os carros vão voltar à pista às 18.15h.

Como foi a corrida até agora?

A corrida começou sem incidentes, apenas alguns toques e manobras evasivas entre pilotos e Lewis Hamilton manteve a liderança da corrida, seguido do seu colega de equipa e de Max Verstappen. Mais atrás, George Russell e Nicholas Latifi perderem três posições cada um, enquanto Carlos Sainz começou desde a primeira volta a recuperar posições.

Yuki Tsunoda perdeu várias posições ainda antes das 10 voltas, mas no sentido contrário estava Sainz, que na volta 10 era já 11º classificado. Na frente, continuava tudo igual, com os três primeiros classificados a conseguirem alguma margem para Charles Leclerc que ocupava o quarto posto.

À passagem pela décima volta, Mick Schumacher não controlou o seu monolugar na entrada da curva 22 e bateu violentamente nas proteções do traçado saudita. O acidente obrigou à entrada do Safety Car pela primeira vez durante a corrida.

Aproveitando o SC em pista, Lewis Hamilton parou de imediato, assim como Lance Stroll e George Russell (o canadiano perdeu a posição na paragem para o britânico da Williams, depois de um pitstop mais lento por parte da Aston Martin). Valtteri Bottas atrasou deliberadamente Max Verstappen para dar mais espaço de manobra a Hamilton. Enquanto os dois Mercedes pararam para troca de pneus, Verstappen não o fez e parece ter compensado, já que algumas voltas depois do SC na frente do pelotão, a corrida foi interrompida. As equipas podem trocar de pneus durante a corrida interrompida.

A classificação estava assim antes da interrupção e após as paragens: