GP Arábia Saudita F1, Christian Horner e Toto Wolff: o outro lado do espetáculo | AutoSport

No meio de uma batalha tão emocionante como a que está a suceder entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, tem havido também grande interesse na imprensa nos constantes bate boca entre Christian Horner e Toto Wolff.

Este tem sido claramente um dos enredos da época, uma vez que cada um dos chefes de equipa tem-se mostrado disposto a surgir no olho do furacão em todas as oportunidades. As oscilações de ritmo em pista entre a Red Bull e a Mercedes acrescentaram uma dinâmica extra à questão, já que cada um dos chefes de equipa, Horner e Wolff tem desfrutado de fins-de-semana em que têm sido confortavelmente mais rápidos, ao passo que se têm de “aguentar À bronca” nos que ficam claramente atrás.

Ambos querem ganhar ambos os títulos, e o campeonato dos construtores não deve ser esquecido, no meio disto tudo, já que a Red Bull está agora a apenas cinco pontos da Mercedes, o que significa que deverá ser uma luta renhida com grandes probabilidades de precisar de ser decidida na ronda final. Para que a Mercedes ganhe este fim-de-semana, precisaria de ultrapassar a Red Bull por 40 pontos, o que significa que o primeiro e o terceiro seriam o mínimo necessário para ter uma qualquer hipótese. Mas os olhos estão maioritariamente no título de pilotos e qualquer das equipas deverá dar primazia a esse, pois é o que mais interesse tem junto dos adeptos e imprensa.