GP Arábia Saudita, F1: Chassis e motor de Charles Leclerc podem ser utilizados | AutoSport

A segunda sessão de treinos livres do GP da Arábia Saudita terminou mais cedo depois do violento acidente sofrido por Charles Leclerc. O piloto monegasco perdeu o controlo ao Ferrari e embateu nas proteções do circuito de Jidá, destruindo por completo o carro. No entanto, depois de analisado pela equipa, o chassis e a unidade motriz podem voltar a ser utilizados para a sessão de treinos que resta e a qualificação.

Mesmo tendo tido o acidente, Leclerc afirmou que existe potencial no Ferrari para hoje conseguir um bom resultado.

“Um dia que infelizmente não acabou da forma que teríamos desejado. Pelo lado positivo, corremos o programa planeado e concluímos todos os testes que queríamos nas nossas duas sessões. O potencial existe e se amanhã conseguirmos juntar tudo isto, devemos ter um bom dia. Lamento pela equipa que terá de trabalhar muito para ter o carro pronto amanhã e farei tudo o que estiver ao meu alcance para trazer para casa o melhor resultado possível para lhes agradecer”, explicou o piloto da Scuderia no final do primeiro dia em Jidá.

Sobre o circuito, Leclerc disse ter gostado do traçado, mas como provou ontem, os erros pagam-se muito caro.

“Gostei muito da pista em si e diria que a melhor parte a conduzir é em torno da secção de alta velocidade. No entanto, é imperdoável e não há lugar para erros. A parte mais desafiante é entrar no ritmo certo com todas as curvas cegas que existem. Mas, assim que o fazemos, é ainda mais excitante de conduzir. A aderência foi melhor do que eu esperava, e todos os que trabalham na pista fizeram um ótimo trabalho ao limpá-la e torná-la muito menos poeirenta do que era ontem. O que era peculiar era a evolução da pista, que era diferente do que normalmente vemos nos circuitos citadinos. Amanhã, será fundamental sair na altura certa na qualificação e obter uma volta limpa, evitando o tráfego, uma vez que a pista é muito estreita”.