GP Arábia Saudita F1: Charles Leclerc não está preocupado com as ultrapassagens | AutoSport

Muito se tem falado das possibilidades de ultrapassagem no Circuito de Jidá. Com um traçado muito rápido, entre muros (citadino) receia-se que as manobras de ultrapassagem sejam escassas, até pelo ar sujo e pela dificuldade em seguir os carros, mas Charles Leclerc não se mostrou preocupado.

Com três zonas DRS, o monegasco acredita que as ultrapassagens não serão problema:

“Há muitas zonas DRS e são muito, muito longas”, disse Leclerc. “Penso que um terço da pista tem DRS, por isso não creio que a ultrapassagem seja extremamente difícil como estamos habituados a fazer numa pista citadina. Mas acredito definitivamente que vai ser uma pista muito desafiante para nós pilotos, um traçado muito rápido com as paredes, sem espaço para erros, por isso vai ser complicado, mas estou ansioso por isso”.

Sobre o que ele espera do circuito, Leclerc explicou: “Terei de fazer algumas voltas reais amanhã, e não apenas voltas de simulador, para ter uma melhor imagem do que vai acontecer este fim-de-semana. Mas sim, definitivamente o novo motor vai ajudar-nos na direção certa. Se vai ser suficiente para ser melhor do que a McLaren este fim-de-semana…vai ser difícil. Sinto que vão ser fortes este fim-de-semana, mas nunca se sabe”.