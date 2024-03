GP Arábia Saudita F1, Charles Leclerc: “Conquistamos o máximo de pontos possível e esse era o objetivo” | AutoSport

Charles Leclerc terminou a segunda corrida da temporada no terceiro lugar, acompanhando os dois pilotos da Red Bull no pódio.

O piloto monegasco reconheceu que teve um “ritmo bastante bom porque fizemos a volta mais rápida no final. Fiquei um pouco preso por causa do DRS mas, no geral, senti-me bastante bom”. Leclerc acrescentou que “foi uma corrida um pouco aborrecida porque os Red Bull estavam muito rápidos e atrás de nós havia uma pequena diferença, mas conquistamos o máximo de pontos possível hoje e esse era o objetivo, por isso é ótimo”.

O piloto da Ferrari sublinhou que “sem dúvida esta é uma das pistas mais físicas da época. É quente, mas acima de tudo acho que é mais difícil para o pescoço. A velocidade é tão alta, mas é também muito, muito divertida de conduzir”.

Com uma boa corrida de Oliver Bearman, Charles Leclerc disse ter ficado “impressionado” com o desempenho do jovem piloto que substituiu Carlos Sainz. “Fez um trabalho incrível desde o TL3. No ritmo da qualificação, fez um excelente trabalho e falhou o Q3 por muito pouco, e acho que hoje foi incrível. 7º na sua primeira corrida na Fórmula 1, apenas com o TL2 e num carro novo, é simplesmente impressionante”. Por isso, o monegasco não tem dúvida que “toda a gente reparou no seu talento e acho que é apenas uma questão de tempo até chegar à Fórmula 1”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA