GP Arábia Saudita F1, Carlos Sainz: “temos uma boa oportunidade de voltar ao pódio” | AutoSport

Afastados do pódio na primeira corrida da temporada da Fórmula 1, acresce aos pilotos da Ferrari alguma preocupação com as questões de fiabilidade de alguns componentes do SF-23, mas Carlos Sainz está confiante que os carros italianos serão mais competitivos em Jidá, palco do GP da Arábia Saudita.

Charles Leclerc foi obrigado a desistir no Bahrein devido a problemas técnicos, o que levou ainda a equipa a trocar uma série de componentes, como precaução, em ambos os monolugares antes do primeiro treino na Arábia Saudita.

“Estamos um pouco preocupados”, admitiu Sainz em conferência de imprensa. “Não é a forma como se quer começar uma temporada com uma penalização na corrida dois, e com problemas na bateria, na centralina no primeiro fim de semana e claramente não estamos satisfeitos com isso e identificámos isso como um ponto fraco, mas esta é a primeira vez que assistimos a este problema em muito, muito tempo, pelo que nos apanhou de surpresa. Estamos a resolver as questões e tenho quase a certeza de que somos capazes de o fazer a curto prazo. Sim, é uma má situação, mas agora só podemos olhar para a frente”.

Sem que nada de anormal se tivesse passado no teste da Pirelli que aconteceu entre a prova de abertura do calendário e o GP da Arábia Saudita, Sainz espera que o SF-23 mostre um pouco mais do seu potencial na rápida pista de Jidá. “A pista é completamente diferente do Bahrein: o asfalto, as altas velocidades, o nível de asa que precisamos, tudo é agora um pouco diferente em comparação com o Bahrein, e tenho a sensação de que vamos ser um pouco mais competitivos. O suficiente para vencer os Red Bull, dado o quão competitivos e fortes foram no Bahrein será extremamente difícil, mas quero estar mais otimista e sentir que temos uma boa oportunidade de voltar ao pódio”, disse o piloto espanhol.

Para já, decorrida a primeira sessão de treinos livres, a Ferrari ficou ainda longe da Red Bull e atrás de Aston Martin e Mercedes, mas trabalharam mais em turnos longos do que as equipas adversárias.