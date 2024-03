GP Arábia Saudita F1: Carlos Sainz no paddock | AutoSport

Carlos Sainz está agora em fase de recuperação depois de ter sido submetido a uma cirurgia devido à apendicite que o obrigou a perder o resto do Grande Prémio da Arábia Saudita. O piloto espanhol visitou o paddock da Fórmula 1 poucas horas depois da sua operação, sendo recebido por toda a equipa da Ferrari, incluindo o Presidente Executivo John Elkann.

A Ferrari anunciou ontem de manhã que tinha sido diagnosticado a Carlos Sainz uma apendicite, tendo o piloto espanhol que o impossibilitaria de estar em pista para o resto do Grande Prémio da Arábia Saudita. A equipa italiana confirmou que “a partir do Treino Livre 3 e durante o resto do fim de semana”, Sainz seria substituído pelo piloto de reserva Oliver Bearman.

Agora, Sainz está numa corrida contra o tempo para recuperar bem até à próxima prova do calendário da Fórmula 1, na Austrália, de 22 a 24 março, mas pelas imagens que foram capturadas hoje, tudo parece estar a correr bem para o piloto espanhol.