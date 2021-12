GP Arábia Saudita F1: Carlos Sainz eliminado | AutoSport

A sorte não sorriu a Carlos Sainz que, depois de uma saída de pista ficou sem hipóteses de tentar um lugar na Q3. Lewis Hamilton foi o mais rápido mas tudo está muito equilibrado.

Na primeira volta lançada de Max Verstappen, o neerlandês chegou ao segundo 27, numa espetacular volta, seguido de charles Leclerc, Sergio Pérez, Lando Norris e George Russell (o único a usar pneus macios).

Do lado da Mercedes, os tempos com os pneus médios não entusiasmavam, com Lewis Hamilton a queixar-se de falta de aderência. Falta de aderência teve Carlos Sainz que perdeu o controlo do carro numa volta lançada, mas teve a sorte de não ter danos significativos, apesar de o obrigar a entrar para as boxes, numa altura em que a sua primeira volta lançada foi apagada deixando o espanhol sem tempo, com cinco minutos para o fim da Q2.

A Red Bull parecia ter vantagem com Pérez na frente e Verstappen, seguido de Hamilton, Bottas e Gasly. Lando Norris, já com pneus macios no seu monolugar queixou-se que Pérez o bloqueou o que poderia levar a uma investigação tal como a de Pierre Gasly e Carlos Sainz (na Q1, que seria investigada após a qualificação). Norris conseguiu uma vaga na Q3 graças a este último esforço.

Na zona de eliminação tínhamos Ricciardo, Raikkonen, Russell, Alonso e Sainz a dois minutos do fim. Carlos Sainz voltou a ter um susto com a traseira do seu Ferrari a não colaborar, o que comprometeu ainda mais a sessão do espanhol. Alonso não conseguiu uma vaga na Q3 tal como Ricciardo, Raikkonen, Russell e Sainz não teve hipótese de fazer melhor (o carro do espanhol não permitiu tentar novamente) ficando assim eliminado também.

Na frente ficava Lewis Hamilton, 0.2 seg. mais rápido que Pérez, seguido de Verstappen e Bottas (que teve um contacto com Raikkonen). Quem leva a melhor na Q3? Tudo em aberto.