GP Arábia Saudita, F1: Ayao Komatsu otimista com primeiros sinais do Haas VF-24 | AutoSport

GP Arábia Saudita, F1: Ayao Komatsu otimista com primeiros sinais do Haas VF-24

“Se alguém me dissesse, antes de corrermos com o carro deste ano, que estaríamos a lutar por pontos na primeira corrida, eu não esperaria isso”, comentou Komatsu. “Sei o quanto melhoramos desde que começámos a conceber este VF-24, mas sei que começámos tarde. Sei que paramos durante dois meses para fazer a atualização de Austin […] e tenho de assumir que, no mesmo período de tempo, a taxa de desenvolvimento de todos os outros é, pelo menos, tão boa como a nossa. Porque somos a equipa mais pequena. Foi o que pensei. E depois vi algo um pouco diferente nos testes, mas não quis contar com isso. E depois, claro, vimos mais no treino livre 2”.

O VF-24 foi submetido a testes exaustivos no Barém, com especial incidência na simulação de corrida e os resultados positivos das sessões de treinos deixaram a Komatsu esperançado que a Haas possui agora um carro capaz de competir em corridas, uma potencial reviravolta para a equipa.

Komatsu revelou que os primeiros indicadores da corrida do Barém sugerem que a equipa pode ter resolvido os seus problemas de gestão de pneus, algo que era uma entrave ao desempenho dos Haas de longa data. Na temporada de 2023, a Haas debateu-se com a degradação rápida dos pneus, o que levou a frequentes paragens antecipadas nas boxes e comprometeu o desempenho em corrida.

Ayao Komatsu, chefe de equipa da Haas, está otimista que a sua estrutura conseguiu resolver um grande problema do monolugar da temporada passada, uma vez que os primeiros sinais sugerem uma melhor gestão dos pneus do novo VF-24.

