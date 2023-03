GP Arábia Saudita F1: Aston Martin em luta renhida com a Mercedes | AutoSport

A Aston Martin está a confirmar na Arábia Saudita o que mostrou no Bahrein. Depois de fazerem ‘manchetes’ na abertura da época com Fernando Alonso e a muito melhorada ‘máquina verde’. No Bahrein, um pódio, juntamente com dois Red Bull, e após o primeiro dia de treinos para o GP da Arábia Saudita de F1, a Aston Martin mostrou estar de novo na luta, mas em vez de se chegarem aos Red Bull e Ferrari, é mais provável que estejam numa luta equilibrada com a Mercedes, na tentativa de serem a terceira equipa mais rápida este fim-de-semana.

De facto, embora o seu ritmo de qualificação não seja muito diferente do da Ferrari, os dados mostram que a Aston Martin, sem velocidade para o Red Bull, deverá ser mais de meio segundo mais lenta que os carros da frente, mas tem apenas 0,01s a separá-la do ritmo de corrida da Mercedes. O que é ‘nada’…