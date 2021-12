GP Arábia Saudita, F1: “asneira” de Lando Norris não permitiu melhor que o 7º lugar | AutoSport

Lando Norris terminou a sessão de qualificação do GP da Arábia Saudita com o sétimo melhor tempo, mas o piloto da McLaren tem a certeza de que era possível uma melhor posição de partida. “Eu deveria ter ficado em quinto lugar, à frente de Pierre [Gasly] e à frente do Sergio [Perez]. Fiz asneira na minha última volta. Estava a baixar o tempo, mas penso que as duas últimas curvas poderia, definitivamente, ter feito melhor. Obviamente não o fiz porque forcei um pouco demais para a curva 22 e depois bati com o fundo do carro nos corretores na saída”.

Lando Norris, que será o único piloto entre os 10 primeiros que vai começar a corrida com pneus macios, disse que a sua posição na grelha era “suficientemente boa”, dadas as circunstâncias. “Estou feliz por estar na Q3, podería ter sido eliminado como o Daniel foi, mas estou feliz o suficiente por ser 7º”.