GP Arábia Saudita F1: As outras lutas… | AutoSport

Não são só as lutas Mercedes/RedBull/Verstappen/Hamilton que ainda estão por decidir. Há bem mais batalhas a ser dirimidas até ao fim do ano. A Ferrari está agora muito próxima de garantir o terceiro lugar à frente da McLaren, com a sua vantagem a situar-se nos para já nos 39.5 pontos. Dado o ponto extra que está disponível para a volta mais rápida, a Ferrari precisa apenas de ultrapassar a McLaren por cinco pontos na Arábia Saudita, para ter a certeza qu mantém a posição.

A Alpine ‘abriu’ uma margem de 25 pontos face à Alpha Tauri depois do seu forte desempenho no Qatar, e uma repetição desse desempenho garantir-lhes-ia o quinto lugar.

Da perspectiva dos pilotos, enquanto Verstappen pode assegurar o título, Valtteri Bottas também pode garantir o terceiro lugar na classificação se bater Sergio Perez por 13 pontos. Matematicamente, Lando Norris e Charles Leclerc ainda estão nessa luta, mas na realidade trata-se mais da sua própria batalha, com Norris apenas um ponto à frente de Leclerc e 7.5 à frente de Carlos Sainz.