GP Arábia Saudita F1: Altos e baixos para a Aston Martin | AutoSport

Lance Stroll fez sair o Safety Car mais cedo, depois de ter batido de raspão do muro, o suficiente para quebrar a suspensão, indo diretamente para as barreiras. Não teve problemas físicos, mas acabou ali a sua corrida, enquanto Fernando Alonso no outro Aston Martin, parecia preocupado com o ritmo dos carros que vinham atrás. Mas apesar de ter perdido uma posição para Oscar Piastri no início da corrida, o espanhol teve ritmo suficiente para manter Russell à distância e conquistar seu segundo resultado nos pontos consecutivo.

Fernando Alonso, 5º classificado: “Estou muito feliz por terminar em quinto na corrida. Penso que terminar à frente de um McLaren, um Ferrari e ambos Mercedes é um grande resultado para a equipa e provavelmente o máximo que podemos alcançar neste momento. Foi intenso do princípio ao fim e tive o George [Russell] muito perto de mim durante a maior parte da corrida. Entrámos um pouco no desconhecido com mais de 40 voltas com o conjunto de pneus duros, mas gerimos tudo bem e conseguimos fazer funcionar a estratégia de uma paragem. Vamos continuar a procurar mais desempenho e a concentrar-nos no longo prazo, pois a época é muito longa.”

Lance Stroll, DNF: “Uma forma dececionante de concluir um bom fim de semana. Eu estava a esforçar-me muito nas primeiras voltas – os carros à nossa volta eram definitivamente mais rápidos e os pneus já estavam com dificuldades. Estava a tentar ganhar terreno e acabei por exagerar e bater no muro.

Há, contudo, aspetos positivos a retirar, a equipa marcou pontos em ambas as corridas e sentimos que o carro tem mais ritmo para desbloquear. Já estou a olhar para a Austrália, é uma corrida e um país de que gosto muito e tenho a certeza de que podemos retomar o ritmo.”

Mike Krack, Diretor da Equipa: “Foi uma boa corrida do Fernando e 10 pontos para a equipa. Ambos os pilotos estavam sob muita pressão no início e tiveram de lutar muito pelas posições. Infelizmente, um pequeno erro do Lance teve um preço elevado. Este é um circuito citadino que não perdoa, e tudo o que importa nestas situações é que Lance está bem. Um grande obrigado a todos os membros da equipa pelos seus esforços – foram três semanas muito atarefadas no Médio Oriente. No geral, tivemos um início positivo, temos muitos dados para levar para Silverstone e já estamos a concentrar-nos na próxima corrida.”