GP Arábia Saudita F1: Afinal Red Bull apenas ameaçou com recurso, mas não avançou | AutoSport

A Red Bull voltou atrás na sua palavra e não avançou com o pedido de recurso à situação de Lewis Hamilton e das duplas bandeiras amarelas no TL3. Helmut Marko disse claramente que a equipa ia avançar com o recurso, mas o prazo para a apresentação do mesmo foi ultrapassado e nenhum pedido foi apresentado. Mais ainda, a Red Bull confirmou depois, segundo o autosport.com, que nenhum recurso ia ser apresentado.

Marko disse à Servus TV: “Max tem cinco lugares de penalização na grelha no Qatar, e aqui de repente a bandeira amarela já não o é. Há outra interpretação, e não pode continuar assim Era uma bandeira amarela. A equipa deveria, pelo menos, ter dado um aviso. Apelámos, mas agora temos algumas outras preocupações. Estamos a seguir o caso”.

No entanto, o recurso não avançou e como tal Lewis Hamilton não terá de se preocupar mais com esse incidente.

O chefe da equipa, Christian Horner, disse à Sky imediatamente após a qualificação que a sua equipa estava a investigar se deveria ou não levar o assunto mais longe.

“Vamos dar uma boa vista de olhos”, disse ele antes do prazo. “Parece um pouco inconsistente com o que vimos há duas semanas, pelo que temos direito a um recurso. Vamos dar uma vista de olhos à informação, não a analisámos com muita atenção. Estas decisões são tão tardias que a direcção da equipa e a equipa têm de se concentrar na qualificação, por isso vamos dar uma vista de olhos e ver se há alguma coisa que seja incómoda. A única coisa que queremos desesperadamente é consistência”.

Aparentemente a Red Bull não viu motivo para avançar.