GP Arábia Saudita F1: Adrian Newey rejeita incerteza quanto ao desempenho do RB20 | AutoSport

O diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey, refutou a ideia que o novo monolugar da equipa, o RB20, representa “um passo para o desconhecido”, depois de todas as novas soluções apresentadas para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Newey sublinhou a confiança da equipa nas alterações feitas ao carro, rejeitando qualquer sugestão de incerteza quanto ao desempenho do RB20.

Questionado no episódio mais recente do podcast F1 Nation se o RB20 era um “passo para o desconhecido”, Newey esclareceu que isso não é verdade. “Não, de forma alguma. A arquitetura subjacente do carro é a evolução da terceira geração do que começou por ser o RB18. Onde transportamos tudo – exceto os radiadores, que mudaram – mas, para além disso, a disposição da suspensão dianteira, a suspensão traseira, a caixa de velocidades, etc.. É a terceira evolução do RB18”.

Depois de não terem vencido apenas em Singapura, em 2023, Adrian Newey explicou que o foco para a nova temporada no desenvolvimento do monolugar esteve em permitir que o desempenho do RB20 seja semelhante em qualquer tipo de circuito. “É isso que tentamos alcançar, um carro que se adapta razoavelmente bem a todos os circuitos. No ano passado, os circuitos em que tivemos menos vantagem foram as pistas citadinas, com downforce máximo. Em Singapura […], tivemos um desempenho inferior ao que poderíamos ter alcançado. Acho que poderíamos ter conseguido o pódio se fossemos melhor organizados, mas é certamente verdade que esses circuitos são aqueles em que provavelmente temos menos vantagem”, disse o diretor técnico da Red Bull.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/ Red Bull Content Pool