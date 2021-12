GP Arábia Saudita, F1, 45 voltas: Hamilton na frente da corrida | AutoSport

Por causa do incidente com Vettel, Tsunoda foi penalizado com 5 segundos. O alemão teve outro encontro imediato com Kimi Raikkonen, que levou o piloto da Alfa Romeo a ter de parar para trocar a asa dianteira. Os detritos causados com o contacto entre ambos, levou a novo período de Virtual Safety Car.

O Virtual Safety Car durou várias voltas, com os dois pilotos da frente a chegarem à traseira de Raikkonen e só serem permitidos a ultrapassar o piloto atrasado depois desse período terminar.

Lewis Hamilton continuou a perseguição a Verstappen, registando a volta mais rápida da corrida, mas foi brevemente interrompida por novo período de Virtual Safety Car, este mais breve do que o anterior. Na volta 37, Hamilton colocou-se lado a lado na reta da meta e tentou a ultrapassagem na curva 1. Os dois envolveram-se novamente e Verstappen precisou de sair pela escapatória. O pior estava ainda para chegar.

Verstappen foi instruído pela equipa a dar a posição a Hamilton e o neerlandês assim o fez, mas o britânico não compreendeu a intenção do adversário e bateu na traseira do Red Bull, perdendo parte da asa da frente.

Este incidente está a ser investigado pelos comissários, mas Verstappen tem que ceder a posição a Hamilton.

Verstappen deixou passar Hamilton antes da última curva, mas conseguiu recuperar a posição logo a seguir. Os comissários não ficaram satisfeitos e penalizaram o piloto com 5 segundos, que voltou a deixar passar o adversário na volta seguinte.

Neste momento, Verstappen é segundo e tem 5 segundos de penalização, para além do episódio do toque de Hamilton na traseira do Red Bull ser investigado após a corrida.

Top 10:

1. Hamilton, Mercedes

2. Verstappen, Red Bull

3. Ocon, Alpine

4. Bottas, Mercedes

5. Ricciardo, McLaren

6. Gasly, AlphaTauri

7. Sainz, Ferrari

8. Leclerc, Ferrari

9. Giovinazzi, Alfa Romeo

10. Norris, McLaren