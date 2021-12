GP Arábia Saudita, F1, 25 voltas: Max Verstappen lidera | AutoSport

Na terceira largada da corrida, Max Verstappen foi mais forte que Lewis Hamilton e Esteban Ocon na curva 1 e ultrapassou os dois pilotos após as duas primeiras curvas, recuperando a liderança que foi obrigado a ceder após a interrupção por causa do incidente de Perez, Russell e Mazepin.

Daniel Ricciardo seguia na quarta posição, seguido de Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda e Charles Leclerc.

Hamilton conseguiu ultrapassar Ocon na segunda volta após a largada e começou a perseguição a Verstappen. O britânico com pneus duros, que deu bons indicadores nos treinos livres, e o neerlandês com pneus médios.

Na volta 23, Yuki Tsunoda, depois de um toque com Sebastian Vettel, bateu nas proteções do circuito de Jidá, tendo conseguido sair do local do acidente, mas levando a direção de corrida a colocar a prova sob Virtual Safety Car, para que os detritos fossem retirados de pista.

