GP Arábia Saudita: A estreia de Eduardo Freitas como Diretor de Corrida na F1 | AutoSport

Este fim de semana do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 fica marcado pela estreia de

Eduardo Freitas como Diretor de Corrida da Fórmula 1. Pela primeira vez, um português assume esse papel, que surge na sequência de uma longa carreira de mais de quatro décadas, que começou pelo Karting. Recentemente, ‘geria’ as corridas do Mundial de Endurance, 24 Horas de Le Mans incluídas, claro. Agora é a vez do pináculo do automobilismo mundial, a F1.

A FIA implementou um novo sistema, alternando entre o até aqui diretor de corrida do WEC, Eduardo Freitas, e o antigo diretor de corrida do DTM, Niels Wittich. Para além de mudar de diretor de prova, a FIA introduziu um novo sistema de controlo de prova virtual (uma espécie de VAR na F1). Herbie Blash que foi vice diretor de corrida com Charlie Whiting regressa agora como conselheiro permanente.

Para Eduardo Freitas é o reconhecimento do excelente trabalho que tem feito ao longo destes anos no endurance, pois é dos nomes mais respeitados da FIA, está mais que habituado a lidar com a pressão de horas a fio no controlo de corridas com três dezenas, ou mais, de carros com os comissários de pista. O maestro das 24h de Le Mans tem tudo para levar a sua calma e clarividência para a F1. É mais um português que já estava no topo do automobilismo e que vê a sua posição reforçada.

Um pouco de história

Decorria o ano de 1977, quando um amigo de Eduardo Freitas lhe pediu para reparar um motor de um kart. Naquela altura Freitas divertia-se fazendo arranjos em motores de dois tempos e surgiu então o pedido para fazer o mesmo num kart. Isso levou-o a assistir ao campeonato do mundo de Karting, nas bancadas do Estoril, em 1979.

Foi então que percebeu que a mecânica não lhe dava o mesmo gozo e que queria viver as emoções das corridas do outro lado da pista.

A 24 de setembro de 1979 começou como aprendiz, desmontando a pista de karting do Estoril. A sua carreira no automobilismo foi sendo feita passo a passo, tendo sido comissário de pista, chefe de posto, chefe de zona, além de ter estado também envolvido nas verificações técnicas.

Foi adquirindo as valências necessárias para se tornar diretor de prova do karting, oportunidade que não deixou escapar. Foi então em 2002, quando era chefe do Colégio de Comissários que surgiu a oportunidade de ir para o FIA GT. Mais uma vez Freitas não recusou o desafio e foi para o FIA GT e para o ETCC. Seguiu-se a conversão do ETCC em WTCC e foram cinco anos e 112 corridas.

Um trabalho que foi valorizado pela FIA e em 2010 foi nomeado para dirigir o campeonato do Mundo de GT1 e GT3. Dois anos depois surgiu o WEC e o ELMS, onde foi até agora o Maestro das provas de endurance. Agora também da Fórmula 1…