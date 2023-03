GP Arábia Saudita: 16 pilotos em menos de 1 segundo | AutoSport

A Red Bull dominou a terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prémio da Arábia Saudita, destacando-se principalmente, Max Verstappen. O primeiro carro não-Red Bull na tabela de tempos foi Fernando Alonso a 0.998s do neerlandês que lidera o campeonato. Foi uma demonstração de força ainda no treino por parte da equipa de Milton Keynes, que parece ter argumentos suficientes para garantir a primeira linha da grelha de partida na sessão de qualificação de logo à tarde. No entanto, entre o terceiro piloto mais rápido da sessão, Fernando Alonso, e o 18º, que foi Valtteri Bottas, a diferença cifra-se em menos de 1 segundo, comprovando as curtas margens no meio do pelotão da Fórmula 1 e que já tínhamos assistido no Bahrein.

Com margens tão curtas, na Q1 será importante conseguir uma boa posição em pista, sem muito tráfego pela frente e sem abusar dos limites de pista para o tempo não ser apagado, pois dois milésimos podem significar algumas posições na grelha de partida. Com 20 carros em pista, todos na procura do melhor tempo e da melhor posição para passar à Q2, podemos assistir a algumas surpresas.

Os 16 pilotos separados por menos de 1 segundo no terceiro treino livre do GP da Arábia Saudita