GP Abu Dhabi F1, volta 20: Sergio Pérez atrapalha Lewis Hamilton, Verstappen aproxima-se | AutoSport

Lewis Hamilton largou melhor e ficou na frente de Max Verstappen, mas no final da reta oposta, Verstappen atacou o #44 da Mercedes, ficou lado a lado do seu adversário. Lewis Hamilton ficou na frente, depois de ter aproveitado a escapatória, mas Verstappen pediu para que as posições fossem trocadas. Os comissários afirmaram que não há necessidade de investigação sobre o sucedido. O Director de Corrida de F1, Michael Masi, explicou a decisão à Red Bull, dizendo que Hamilton fez o suficiente para mostrar que não tinha ganho vantagem, recolocando o avanço na mesma distância que estava antes do acidente.

Mais atrás, Lando Norris largou bem, mas nos confrontos nas primeiras curvas caiu para quinto. Também Valtteri Bottas caiu para o oitavo lugar. Quem ganhou foi a Ferrari que ganhou posições na primeira volta com ambos os carros. A luta está quente em Abu Dhabi.

Depois das duas primeiras voltas escaldantes, a corrida arrefeceu um pouco com os pilotos a terem de gerir o primeiro stint. No final das primeiras dez voltas tínhamos Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo.

Na volta 10 os pneus de Verstappen começavam a acusar o esforço e Hamilton mantinha o seu adversário à distância, sendo quase um segundo por volta mais rápido que o piloto da Red Bull que se queixava cada vez mais dos pneus traseiros.

Na volta 14, Verstappen entrou para colocar os pneus duros, entrando para a pista à frente de Charles Leclerc, que saiu de pista no momento da entrada do neerlandês. Verstappen tratou de passar Norris com facilidade (problemas na caixa de velocidade).

Na volta seguinte, Hamilton entrou para colocar também os pneus duros, ficando em segundo lugar, à frente de Sainz e atrás de Pérez, que se manteve em pista.

A estratégia começou a ser jogada nesta fase com várias paragens nas boxes. Pérez estava na frente da corrida com o objetivo de atrasar Hamilton o tanto quanto possível, o que tem feito nesta fase, numa luta tremenda. “Checo é uma lenda” disse Verstappen que se aproximou de Hamilton.