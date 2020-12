GP Abu Dhabi, TL2: A reação de Valtteri Bottas

No segundo treino livre do Grande Prémio do Abu Dhabi a Fórmula 1 regressou à ‘normalidade’ com os dois Mercedes na frente. Valtteri Bottas está com vontade de atirar para trás das costas o mau fim de semana passado que teve e bateu Lewis Hamilton por 0.203s. Apesar da segunda posição, Hamilton ainda teve alguns problemas a engrenar as mudanças no W11, mas o problema foi resolvido com uma troca de volante.

Com o terceiro melhor tempo ficou Max Verstappen, a 0.990s de Bottas. Alex Albon colocou o outro Red Bull Racing na quarta posição, a dois décimos de segundo de Verstappen. A sessão ficou ainda marcada pelo incêndio no Alfa Romeo de Kimi Räikkönen, que levou a uma interrupção na sessão – CLIQUE AQUI PARA VER MAIS.

No ‘segundo pelotão’, Lando Norris foi o melhor, na quinta posição, com o seu McLaren. Seguiram-se o Renault de Esteban Ocon e o Racing Point de Sergio Pérez. O melhor Ferrari, o de Charles Leclerc, foi oitavo na frente de mais um Renault. Depois dos problemas na pressão de combustível do R.S.20, Daniel Ricciardo já conseguiu correr no TL2, tendo ficado com o nono tempo mais rápido, ficando na frente de Lance Stroll, que fechou os dez primeiros com um tempo de 1:37.560s, a 1.284s da frente.

No final da grelha e Uma semana depois de ter liderado um TL2, George Russell apenas conseguiu colocar o seu Williams na frente de Pietro Fittipaldi e Nicholas Latifi, o seu colega de equipa na Williams. O britânico da Williams também teve alguns problemas, com o seu carro a deitar algum fumo da traseira e depois a ficar ‘preso’ na garagem com os mecânicos a terem de esperar pelo desligar da luz vermelho no FW43, para que pudessem mexer nele.