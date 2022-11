GP Abu Dhabi, Mick Schumacher: “Mercedes é uma das minhas opções” | AutoSport

Mick Schumacher sabe que não irá estar na grelha de 2022, mas já tem algumas portas abertas e a Mercedes parece ser uma dessas portas. O piloto admitiu isso e poderemos ver o jovem alemão com as cores dos Flechas de Prata.

Schumacher, que já disse que o DTM não era uma opção, reconheceu que a Mercedes é uma das opções em cima da mesa para o próximo ano, para a vaga de piloto de reserva:

“A Mercedes é uma marca espetacular e o que conseguiram na Fórmula 1 é incrível”, disse Schumacher após a qualificação em Abu Dhabi no sábado. “Com certeza estou a analisar as minhas opções, e a Mercedes faz parte delas “.

Toto Wolff também deixou claro que a existe uma possibilidade de o jovem germânico ser integrado na marca que o seu pai e o seu tio já representaram:

“Mick é alguém que sempre esteve próximo do nosso coração por causa de Michael ou de toda a família Schumacher”, disse Wolff. “Ralf esteve no DTM com a Mercedes durante muito tempo, o seu filho corre pela Mercedes em GTs, e o Mick é um jovem inteligente e bem-educado. Ele tem tido muito sucesso nas fórmulas juniores. Acreditamos que podemos tomar conta dele se a situação acontecer, mas não pusemos a caneta no papel. Na verdade, não estamos próximos de quaisquer termos. Estou a ver isso abertamente porque penso que ele se encaixa na nossa equipa e agora precisamos de fazer com que isso aconteça, se ele quiser, Sabine [Kehm, agente de Schumacher] quer fazê-lo e depois vemos para onde isso vai”.