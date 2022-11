GP Abu Dhabi: Mercedes não vai dar prioridade a Hamilton numa corrida “mais difícil” | AutoSport

O grande objetivo que a Mercedes tinha definido para esta época foi cumprido em Interlagos. A vitória de George Russell no Grande Prémio do Brasil veio acompanhada do segundo lugar de Lewis Hamilton e agora resta à equipa de Brackley lutar pelo segundo lugar do campeonato de construtores com a Ferrari. No entanto, os homens da Mercedes esperam um desafio maior no traçado de final de temporada e na última oportunidade para Hamilton manter o seu recorde de vencer pelo menos uma corrida na época, Toto Wolff garante que não vai dar prioridade ao piloto sete vezes campeão do mundo.

Lewis Hamilton vence pelo menos uma corrida desde que entrou na Fórmula 1 em 2007, mas já disse que isso não tem importância, algo que é partilhado pelo responsável máximo da Mercedes, Toto Wolff, que afirmou que “Abu Dhabi, em teoria, é muito mais difícil” do que as três anteriores provas da temporada.

Em declarações ao Motorsport.com, Wolff explicou que “Lewis não precisa de prioridade, e não é o que alguma vez desejaria”. O responsável da Mercedes adiantou que “este recorde de ganhar uma corrida em cada época, é menos prioritário” para o piloto britânico, que espera poder, assim como a estrutura, conquistar mais “vitórias em corrida no próximo ano, e esperamos, o campeonato”.

Com sérios desafios durante toda a época, os pilotos afirmam que a equipa sabe agora o que é preciso fazer para que o próximo monolugar, que já confirmaram, será um conceito diferente do W13, para resolver os problemas que encontraram este ano. George Russell acredita que a vitória alcançada em São Paulo, dá a confiança necessária aos membros da fábrica, que “vai estar a trabalhar durante todo o inverno”, para produzir um carro que permita ser competitivo “desde a primeira corrida”.