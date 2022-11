GP Abu Dhabi, Max Verstappen: “Nunca fui um mau companheiro de equipa” | AutoSport

Era um tema incontornável. A polémica do GP de São Paulo, que motivou um frenesim nos meios de comunicação e nas redes sociais, foi abordada por Max Verstappen. O piloto da Red Bull deu a sua versão dos factos e mostrou-se algo magoado pelas críticas que ouviu ao longo destes dias.

Não ter deixado o colega de equipa, que tentar lutar pelo segundo lugar, quando Max Verstappen não tem mais nada para conquistar, motivou um coro de críticas por parte dos fãs e dos media. Mas Verstappen respondeu hoje, na conferência de imprensa antes do derradeiro GP em Abu Dhabi:

“Fomos ao Brasil e eu apenas pensei que íamos correr, tentar obter o melhor resultado possível. Tivemos um pequeno mal-entendido no sábado e domingo, nada me tinha sido dito sobre uma potencial troca. Estava a chegar àquela última volta quando a ordem foi dada e eles já deviam saber a minha resposta pelo que eu disse na semana anterior. Depois dessa corrida tivemos uma boa discussão, pusemos tudo em cima da mesa e tudo foi resolvido. Em retrospetiva, deveríamos ter tido essa conversa mais cedo porque nunca fui um mau companheiro de equipa para ninguém. Sempre fui muito prestável e a equipa sabe disso. Ponho sempre a equipa à frente porque, no fim de contas, é um esforço de equipa. O que aprendemos é que precisamos de ser mais abertos, e só temos de comunicar uns com os outros”.

Verstappen acrescentou: “Depois daquela corrida, fiquei muito mal nos meios de comunicação social, mas eles também não tinham a imagem completa… para ser honesto, isso é bastante ridículo. Porque eles não sabem como trabalho dentro da equipa e o que a equipa aprecia em mim, por isso todas as coisas que li são nojentas. E também mais do que isso, começaram a atacar a minha família, a minha irmã, a minha mãe, a minha namorada, o meu pai e, para mim, isso vai longe demais enquanto não se tem os factos do que se está a passar. Para mim, isso tem de parar. Se têm um problema comigo, tudo bem, mas não vão atrás da minha família porque isso é simplesmente inaceitável”.

“Nós seguimos em frente. Honestamente, tenho uma grande relação com Checo. Mas simplesmente não compreendo quando as pessoas não têm a imagem completa, para começarem imediatamente a atacar-me assim. Espero que um dia eles compreendam realmente o que se estava a passar porque é um comportamento inaceitável de tantas pessoas. Também as pessoas neste paddock, não apenas os fãs, muitas pessoas, o que têm escrito sobre mim, é simplesmente ridículo”.