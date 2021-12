GP Abu Dhabi: Max Verstappen é campeão do mundo de Fórmula 1 | AutoSport

Max Verstappen é campeão do mundo de Fórmula 1 depois de vencer o GP de Abu Dhabi com um final dramático e que irá adensar a controvérsia que marcou o ano. Lewis Hamilton perdeu a corrida na volta final, depois de um período de Safety Car e de ter sido ultrapassado por Verstappen. Carlos Sainz terminou a corrida no terceiro lugar.

A Mercedes conquistou o título entre os construtores.

Filme da corrida:

Lewis Hamilton largou melhor que Max Verstappen e passou a liderar a corrida sem incidentes na frente do pelotão. Mais atrás, Lando Norris que seguiu na traseira de Verstappen, foi apanhado por Sergio Perez e ultrapassado, perdendo inclusive, a posição para Carlos Sainz, depois de ter ido por fora dos limites da pista.

Na curva 7, após a reta interior, Verstappen tentou ultrapassar Hamilton, numa manobra que levou quase ao contacto entre ambos, com o britânico a sair pelo escapatória. O episódio levou a Red Bull a pedir ao diretor de corrida que Hamiton tinha que devolver a posição, já que o neerlandês estava lado a lado com o adversário e ficou entre as linhas brancas da pista. A resposta de Michael Masi foi que foi pedido à Mercedes para que o seu piloto devolver a vantagem ganha pela saída de pista e adiantou que Hamilton fez o suficiente, recolocando o avanço na mesma distância que estava antes do acidente. A Red Bull continuou a não considerar suficiente, mas não foi aberta investigação ao incidente.

Passado esses primeiros momentos mais renhidos, Hamilton começou a “cavar” grande vantagem sobre Verstappen, enquanto Sebastian Vettel ultrapassava Lance Stroll pelo 14º posto,

Com 12 voltas volvidas, Hamilton tinha mais de 4 segundos de vantagem sobre o seu adversário, que sofria com o desgaste dos pneus macios. Na volta 14, o neerlandês parou para se livrar dos pneus macios e saiu na frente de Charles Leclerc, no 5º posto, levando a que o monegasco se distraiu e teve de sair pela escapatória, perdendo o posto para Yuki Tsunoda.

Com pneus frescos, Verstappen passou facilmente Norris, enquanto Hamilton também parou e a Red Bull manteve Sergio Perez em pista, herdando a liderança. Verstappen ficou durante algum tempo atrás de Sainz e com o ar sujo vindo do Ferrari, teve uma pequena saída de pista e tempo perdido. Apenas na volta 18 é que Verstappen ultrapassou Sainz, estando a mais de 8.5s de Hamilton, que ainda era segundo atrás de Perez.

Quando Hamilton se aproximou de Perez, o mexicano fez de tudo para atrasar o britânico e com uma bela luta entre os dois, Verstappen ficou a apenas 1.7s do seu rival pelo título. Um bom esforço de Perez, que parou na volta seguinte.

A última corrida de Kimi Raikkonen não foi como merecia um piloto do calibre do finlandês, que depois de ficar sem travões, saiu de pista e bateu nas proteções do traçado, danificando a asa dianteira. O piloto regressou às boxes e abandonou a prova. O mesmo teve de fazer George Russell, que ficou sem potência no Williams.

Na volta 37, Antonio Giovinazzi ficou parado fora de pista com problemas hidráulicos no Alfa Romeo levando a um período de Virtual Safety Car. Com o VSC em vigor, a Mercedes preferiu não chamar Lewis Hamilton, por causa do risco de perder posição em pista, enquanto a Red Bull chamou os dois pilotos. Verstappen teria pneus duros novos para o resto da corrida e Hamilton os mesmos pneus. Uma decisão que podia pender para qualquer lado.

Lewis Hamilton apanhou um mini pelotão de carros que estavam na luta pelo 10º posto e isso atrasou o britânico, levando a que a diferença que chegou a ser de 14s, a 10 voltas do fim fosse menos de 11s. Depois de ultrapassar os carros atrasados, que ainda levou algumas voltas, Hamilton recebeu informações da box para ter cuidado com os pneus, depois de Lando Norris ter sofrido um furo lento.

A seis voltas do fim, era a vez de Max Verstappen apanhar os 5 carros que seguiam juntos em pista, mas nessa mesma altura, NIcholas Latifi bateu e ficou com o carro destruído em pista, o grande momento da corrida.

O Safety Car foi obrigado a entrar em pista e os dois Red Bull entraram na box para trocar de pneus, para os mais rápidos disponíveis, enquanto a Mercedes mantinha Lewis Hamilton em pista. Sergio Perez teve de abandonar a corrida neste período.

A controvérsia adensou-se, depois da direção de corrida ter anunciado que os carros retardatários não podiam ultrapassar o SC, como acontece quase sempre, mas não obrigatoriamente. Pouco depois, Christian Horner perguntou a Michael Masi o porquê desta decisão, ao que o diretor de corrida pediu para esperar… e a decisão foi alterada, com os 4 carros que seguiam Hamilton e estavam à frente de Verstappen a poderem ultrapassar o SC. Assim, Verstappen tinha pneus macios e mais rápidos para apenas uma volta, logo atrás de Lewis Hamilton, com pneus duros e bastante usados.

Na gancho antes da entrada da reta interior, Verstappen colocou-se ao lado de Hamilton e conseguiu ultrapassar o britânico que tinha liderado quase toda a corrida. Ainda tentou responder, mas não conseguiu.

A corrida terminou, com Verstappen a passar em primeiro na linha de meta e a festejar o seu primeiro título mundial na Fórmula 1.