GP Abu Dhabi, Fórmula 1, Toto Wolff: “tudo ou nada” | AutoSport

A última corrida da época está quase a chegar. A decisão passa pelo circuito de Yas Marina, que foi recentemente remodelado e que segundo os cálculos da Mercedes, pode ser 10 segundo mais rápido por volta que nos anos anteriores. Para o responsável máximo da Mercedes, Abu Dhabi é o “tudo ou nada”.

“A corrida final será intensa, mas é importante não nos distrairmos, apenas manter o foco, os pés no chão e repetir o desempenho que tivemos da última vez. Estamos gratos por ainda estarmos nesta luta. O facto de ambos os campeonatos serem decididos na final da época prova o quanto ambos os lados se têm desafiado e forçado um ao outro. É tudo ou nada para o final da época e isso é espantoso para o desporto, espantoso para os fãs e espantoso para todos nós, também”, explicou Wolff na antevisão do GP de Abu Dhabi.

Para o austríaco, o facto do traçado ter zonas desconhecidas para todas as equipas, colocou um novo desafio e dá mais emoção ao decisivo GP da época. “Também estamos a apreciar os desafios da corrida deste fim de semana em Abu Dhabi, num circuito que passou por bastantes mudanças desde a última vez que lá corremos. Há novas secções de pista para compreender e isso é realmente um passo no desconhecido para todos. Portanto, vai ser mais um fim de semana emocionante!”