GP Abu Dhabi, F2: Guanyu Zhou vence segunda corrida sprint | AutoSport

Guanyu Zhou conquistou a vitória na segunda corrida sprint da Fórmula 2 em Abu Dhabi, depois de Marcus Armstrong ter abandonado a corrida devido a uma questão mecânica, quando era líder. Foi a quarta vitória da temporada do piloto que vai saltar para a Fórmula 1 em 2022, terminando na frente de Robert Shwartzman e Ralph Boschung.

A partida da corrida foi agitada, com muitos pilotos a saírem lado a lado da curva cinco. O recém coroado campeão da F2, Oscar Piastri forçou Liam Lawson a sair de pista e recebeu uma penalização de cinco segundos.

Na quarta volta, o Safety car foi ativado para recuperar o carro de Alessio Deledda. A corrida recomeçou no final da volta seis com Armstrong a liderar Zhou, que tinha ultrapassado Boschung na volta três. O SC teve de voltar à pista logo depois, com Roy Nissany a colidir com Piastri, que depois bateu em Juri Vips. Tanto Piastri como Vips tiveram de abandonar a corrida.

Logo após o SC sair de pista, Armstrong sentiu um problema mecânico no carro, parando e deixando Zhou na liderança da corrida.

Shwartzman ultrapassou Boschung pelo segundo lugar, mas Zhou já estava muito longe. Com esta vitória, Zhou está agora 17 pontos atrás de Shwartzman na luta pelo vice-campeonato.

Classificação: