GP Abu Dhabi F1, Zak Brown sobre luta nos construtores: “O objetivo é dar um passo em frente”

A McLaren está na luta pela terceira posição no Campeonato de Construtores, com a equipa de Woking na quarta posição, com 10 pontos de desvantagem para a Racing Point e 12 de vantagem para a Renault. Para o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, a sua equipa está a fazer um excelente trabalho, apesar de não ter o carro mais rápido do ‘segundo pelotão’.

Na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio do Abu Dhabi, Brown afirmou: “Acho que será uma batalha muito renhida. A Racing Point tem tido o carro mais rápido durante este ano. A McLaren tem feito um trabalho extraordinário para produzir um carro competitivo e o nosso objetivo é dar um passo em frente em relação ao ano passado (em 2019, a McLaren foi quarta classificado nos Construtores). Se isso significa ficar em terceiro, quarto ou quinto, porque a Renault também está muito próxima, veremos. Mas, sei que no final a equipa fez um trabalho extraordinário”