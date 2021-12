GP Abu Dhabi F1, Yuki Tsunoda: uma grande corrida que quase ninguém notou | AutoSport

Yuki Tsunoda alcançou em Abu Dhabi o melhor resultado da sua curta carreira na F1, mas poucos terão notado as dores de cabeça que deu, por exemplo, a pilotos como Fernando Alonso em pista. Terminou em quarto e esteve fantástico durante as 58 voltas. Grandes ultrapassagens, por exemplo a Valtteri Bottas, na volta 1, a Fernando Alonso, mais tarde, com quem teve uma grande luta, terminando em quarto ao aproveitar os problemas de Lando Norris, Charles Leclerc e Sergio Perez. Até com Pierre Gasly lutou roda a roda.

Pela primeira vez em muito tempo, não perdeu lugares na 1ª volta, até ganhou uma posição, mas olhando para o que foi o seu ano de rookie, esteve longe de ser fantástico, mas o que fez bem, foi fantástico, pois foi mesmo bom, pouco visto nos rookies.

Para Jody Egginton (Director Técnico): “Que final fantástico para a época! Parabéns à Red Bull Racing e Max Verstappen por trazerem para casa o Campeonato do Mundo de Pilotos esta noite! No que respeita à nossa corrida no meio do pelotão, o Yuki teve o seu melhor fim-de-semana da época, proporcionando um desempenho muito forte para garantir um quarto lugar. O Pierre mostrou a sua habilidade com uma boa recuperação de uma Qualificação difícil para trazer o seu carro para casa em quinto lugar, somando mais pontos ao que é o maior número de pontos alguma vez marcado pela equipa. A equipa de pista, os pilotos e também o pessoal em Faenza e Bicester devem estar muito orgulhosos com o que alcançaram este ano. O carro e a equipa tiveram um desempenho muito bom no que é um meio de pelotão muito competitivo, demonstrando mais um claro passo em frente no desenvolvimento da equipa.”

Para Franz Tost (Director da Equipa): “Estamos também felizes do nosso lado, porque hoje trouxemos para casa um resultado de corrida muito bom, o melhor do ano, e recolhemos 22 pontos com Yuki em 4º e Pierre em 5º lugar, tendo começado a corrida em 8º e 12º. Terminamos a temporada com 142 pontos, este é o mais alto que já pontuámos na história da equipa e apenas 13 pontos atrás da Alpine. A equipa deu um grande passo em frente em todas as áreas e agora estou realmente ansioso pelo próximo ano com um novo carro competitivo para lutar por boas posições”.