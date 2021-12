GP Abu Dhabi, F1, Yuki Tsunoda: “resultado incrível para terminar a época” | AutoSport

Yuki Tsunoda, à semelhança de outros pilotos, teve azar em terminar no seu melhor lugar da época de estreia na Fórmula 1 naquela que é uma das mais controversas corridas da disciplina.

O piloto japonês terminou no quarto lugar a 0.519s de Carlos Sainz e do pódio. Uma boa prestação do piloto da AlphaTauri, que começou já no sábado com uma boa qualificação. “Estou tão feliz, que resultado incrível para terminar a época”, explicou Tsunoda após a corrida. “Penso que no geral este fim de semana o carro foi realmente forte, não esperava que o ritmo da corrida fosse tão bom, mas no final foi um grande dia. É espantoso estar a terminar a época em alta, tem sido uma longa viagem de regresso a este ponto, mas reconstruí a minha confiança e é óptimo ir para o final de época com este resultado incrível. Felicitações ao Max, foi uma batalha tão dura durante toda a época e penso que a mereceu hoje. Quero agradecer-lhe também por ter dado este grande resultado à Honda, pois deu-lhes a melhor forma de celebrar o seu último ano na F1″.