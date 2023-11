GP Abu Dhabi F1: Williams mantém dúvidas sobre o futuro de Logan Sargeant | AutoSport

Em declarações à F1TV, o diretor da equipa Williams, James Vowles, deixou no ar dúvidas sobre a possível permanência de Logan Sargeant na equipa em 2024.

Como se sabe, há neste momento apenas um lugar em aberto do plantel da F1 do próximo ano e a Williams continua sem dar “sinais de fumo” relativamente à questão, mas agora estas declarações de Vowles deixam pelo menos entender que a dúvida subsiste na cabeça dos responsáveis. em Declarações à F1TV depois a corrida de Abu Dhabi, Vowles mostrou-se relutante em confirmar Logan Sargeant na equipa em 2024: “Aconteça o que acontecer, Logan faz parte da Academia Williams há muitos anos, e continuará sempre a fazer parte da nossa academia. É um piloto rápido, mas se nos afastarmos disso, se olharmos para as últimas cinco corridas como ele melhorou e está a dar um passo em frente é possível ver sinais de que o que ele está a fazer é o que precisa para ganhar o lugar, mas não estamos em posição de confirmar isso neste momento, mas estamos orgulhosos dos passos que ele deu esta época”. Nos últimos dias surgiram notícias que ligam o vice-campeão da Fórmula 2 de 2023, Frederik Vesti, ao lugar na Williams. Pelos vistos, agora é que a equipa via ponderar os prós e os contras da permanência de Sargeant, se preferem olhar para o “copo meios cheio, ou meio vazio”, ou seja, as últimas corridas mostraram um piloto prometedor, ou a primeira parte da época foi má demais, mesmo para um rookie. Vão começar tudo de novo com outro? E se o resultado é mais do mesmo? Vale a pena acreditar em Sargent? Muito neurónio para ‘torrar’ na Williams…