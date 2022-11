GP Abu Dhabi F1, volta 45: Sem Safety Car à vista, estratégia decide últimas voltas | AutoSport

A questão a meio da corrida que se colocava era a forma como a estratégia iria ser jogada e em que altura as segundas paragens iriam ser feitas (ou se iriam ser feitas de todo). Os Red Bull seguiam na frente, sem problemas.

Na volta 34, Pérez entrou para colocar um segundo conjunto de pneus duros, fazendo o undercut a Charles Leclerc (parando relativamente cedo), com a Ferrari a manter-se em pista, com a Scuderia a mostrar argumentos para poder incomodar os Red Bull, com os pneus duros a melhorarem a performance dos carros vermelhos. Leclerc estava agora no segundo lugar e Pérez no sexto lugar, o que para as contas do segundo lugar, beneficiava o monegasco.

Na volta 39, Nicholas Latifi voltou a ser protagonista em Yas Marina, num contacto promovido pelo Haas de Mick Schumacher. Desta vez não tivemos direito a Safety Car e a culpa foi inteiramente de Schumacher que foi penalizado (cinco segundos) justamente.

Na volta 40, Carlos Sainz e George Russell pararam para colocar pneus novos (duros para Sainz, médios para Russell).

Nesta fase da corrida a Red Bull está a tentar esticar os pneus de Verstappen, Leclerc tem a ameaça de Pérez (muito mais rápido com pneus novos) e em terceiro, Hamilton também tenta esticar este stint, pouco convicto da estratégia. Sergio Pérez ataca Hamilton pelo terceiro lugar com o mexicano a querer chegar a Leclerc.