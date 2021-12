GP Abu Dhabi F1, volta 40: Virtual Safety Car aproveitado pela Red Bull | AutoSport

A luta entre Lewis Hamilton e Sergio Pérez foi intensa, mas o britânico conseguiu livrar-se do mexicano, ficando com Verstappen por perto. Mas o ritmo do Mercedes #44 era fortíssimo e Hamilton foi-se afastando aos poucos de Max Verstappen.

Verstappen mantinha-se a 4 segundos do líder da corrida, enquanto na volta 29 Kimi Raikkonen e George Russell foram obrigados a desistir, o primeiro com problemas nos travões e o segundo com problemas na unidade motriz, ou na caixa de velocidades.

Valtteri Bottas parou na volta 32 para trocar de pneus, caindo para nono lugar (tinha se instalado na terceira posição). Nesta fase Fernando Alonso era quarto, atrás de Pérez e Pierre Gasly era quinto. Para a McLaren a noite não parecia promissora, com Lando Norris em sétimo a tentar recuperar posições e Daniel Ricciardo era 12º. A luta entre Valtteri Bottas e Charles Leclerc animou os fãs e durou talvez um pouco mais do que a Mercedes desejaria, mas Bottas tratou de passar o Ferrari,

Na volta 36, Antonio Giovinazzi parou em pista com problemas no sistema hidráulico, o que obrigou a um Virtual Safety Car. A Mercedes resolveu ficar em pista enquanto a Red Bull fez entrar Verstappen para colocar um novo conjunto de pneus novos, tal como Pérez. Ambos os Red Bull atacam a última fase da corrida com pneus novos enquanto Hamilton está sozinho na frente, a defender-se do ataque dos Bulls. Será um final de cortar a respiração.