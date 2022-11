GP Abu Dhabi F1, volta 30: Fernando Alonso desiste (mais uma vez) | AutoSport

Os pneus médios começaram a claudicar por volta 14 e foi na volta 16 que Sergio Pérez entrou para trocar (pneus duros), tal como George Russell (pneus duros, com um unsafe release, que valeu cinco segundos de penalização) que atrapalhou a saída de Lando Norris (duros).

Carlos Sainz parou na volta 18 (duros), numa altura em que Russell fazia a melhor volta da corrida com os pneus duros. A luta entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso mantinha-se animada e na volta 19, Hamilton parou para colocar os pneus duros (o piloto acreditava ter o fundo do seu carro danificado depois da saída de pista na volta 1 e a passagem mais agressiva por um limitador).

Na volta 20, o líder da corrida parou para colocar os pneus duros, mantendo-se à frente de Pérez, com Leclerc agora na liderança, mas a precisar de pneus novos, algo que fez na volta 21 (pneus duros).

Estávamos na volta 25 e apenas Sebastian Vettel mantinha os pneus médios, o único a levar os médios tão longe. Mas o ritmo era tão fraco que na volta 26. Vettel trocou de pneus (duros) e caiu para 19º.

Na volta 28, Fernando Alonso teve de desistir com problemas no seu monolugar, numa caricatura fiel do que foi a sua época na Alpine. Uma despedida cinzenta do espanhol que para o ano irá para a Aston Martin.

Verstappen segue na frente, com Pérez a queixar-se da falta de andamento do seu colega de equipa, Leclerc e Sainz seguem em terceiro e quarto, com a dupla da Mercedes logo atrás.