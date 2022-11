GP Abu Dhabi F1, volta 15: Red Bull domina, Mercedes ataca Ferrari | AutoSport

Com 35ºC de temperatura na pista (29ºC no ar) e com 58% de humidade, os pilotos entraram para os carros na últimas corrida da temporada 2022, a época mais longa da história da F1. Max Verstappen era o homem da pole, seguido de Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon e a estrela do fim de semana, Sebastian Vettel, que largava do top 10, depois de uma excelente temporada. Fernando Alonso, em décimo, avisou que ia proteger Vettel, para que ele pudesse ter uma boa última corrida.

Todos os pilotos escolheram largar com os pneus médios, com apenas três exceções: Kevin Magnussen (duros), Pierre Gasly (macios) e Valtteri Bottas (duros).

Max Verstappen largou bem e manteve a liderança, seguido de Sergio Pérez, que sofreu um ataque de Charles Leclcerc, que por sua vez ficou sob pressão de Lewis Hamilton, que também teve de se defender de Carlos Sainz. Um pouco como aconteceu no ano passado entre Hamilton e Verstappen, o britânico foi fora de pista no duelo com Sainz e conseguiu manter a posição (quarto) com Sainz em quinto. Lando Norris era sexto e George Russell era sétimo, com um mau arranque. Lance Stroll, Alex Albon, Lando Norris e Lewis Hamilton foram os pilotos que mais lucraram no arranque da corrida.

Na volta 4, Hamilton cedeu o lugar a Sainz para evitar a penalização pela saída de pista. Hamilton regressou ao quinto lugar e Sainz ficou com o quarto posto. Mas a luta entre Hamilton e Sainz voltou a aquecer e o britânico passou o espanhol pelo quarto lugar na volta seguinte. Na frente, os Red Bull afastavam-se da concorrência, Verstappen tinha 2 seg. de vantagem para Pérez que, por sua vez, tinha dois segundo de vantagem para Leclerc.

Na volta 7, Russell, que já tinha passado Norris, começou a atacar Sainz, com os Mercedes a mostrarem mais ritmo que os Ferrari. Mas Sainz voltava a atacar Hamilton e na volta seguinte, Sainz regressou ao quarto lugar. E na volta 9, Russell ultrapassou o seu colega de equipa pelo quinto posto, com Hamilton a queixar-se de falta de potência.

Nesta fase da corrida, a Red Bull está confortavelmente na frente, a Ferrari mantém-se na luta pelo pódio, a Mercedes tenta atacar, mas agora apenas com Russell, pois Hamilton está com problemas no seu carro e um pouco mais atrás, Vettel tentava passar Ocon (que entrou nas boxes), com Alonso por perto.