GP Abu Dhabi, F1: Verstappen recupera de dificuldades sentidas nos treinos e bate concorrência na qualificação | AutoSport

Max Verstappen ainda não tinha sido o mais rápido de qualquer uma das sessões de treinos do Grande Prémio de Abu Dhabi, sentindo algumas dificuldades no traçado de Yas Marina, principalmente com o saltitar do RB19 no palco da derradeira prova do ano, espelhando-se no ritmo que demonstrou. No entanto, entrando na qualificação, o desempenho do piloto neerlandês foi completamente diferente, também ajudado pelas alterações que a equipa promoveu no carro.

Foi um ritmo diferente aquele que Verstappen mostrou na qualificação em Abu Dhabi em comparação com as sessões anteriores, principalmente no primeiro setor do traçado de Yas Marina. O piloto neerlandês perdia tempo para Lando Norris nos treinos nesse setor e apesar da McLaren voltar a ter um dos carros mais rápidos na primeira curva do circuito, Verstappen conseguiu recuperar tempo e ser mais consistente durante toda a volta.

Não foi a primeira vez que Verstappen deu a volta aos acontecimentos dos treinos, já aconteceu noutras alturas desta temporada, mas o piloto da Red Bull foi muito forte na qualificação, com pneus novos e usados. Dominou a sessão desde o Q1 ao Q3 e ainda beneficiou do erro cometido por Lando Norris na última volta rápida.

12ª pole position da temporada e com possibilidade de alcançar o 19º triunfo do ano.

Sentindo mais dificuldades durante o Q2, depois de ter ficado muito próximo do seu companheiro de equipa, Sergio Pérez cometeu um excesso dos limites de pista na última volta rápida. Mesmo assim, o piloto mexicano teria ficado no sexto posto da tabela de tempos caso o seu registo não tivesse sido apagado, ainda longe do ritmo demonstrado por Verstappen. Assim, vai arrancar do nono lugar da grelha de partida.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool