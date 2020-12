GP Abu Dhabi F1, Valtteri Bottas: “Tive dificuldades com a frente do carro”

Valtteri Bottas ficou na segunda posição na qualificação do Grande Prémio do Abu Dhabi. O finlandês da Mercedes ficou a 0.025s do tempo mais rápido de Max Verstappen.

No final, mais uma vez Bottas não estava contente com a sua prestação, explicando que “o equilíbrio do carro não estava perfeito. Tive dificuldades com a frente do carro, também devido ao baixar da temperatura”.

“Vimos que a Red Bull Racing e o Verstappen estavam rápidos no TL3. Queríamos os nossos pneus macios a trabalhar melhor, mas não conseguimos tirar 100% deles”, finalizou Bottas.