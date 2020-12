GP Abu Dhabi F1, Valtteri Bottas: “sinto que preciso de fazer melhor”

Valtteri Bottas revelou na conferência de imprensa do GP de Abu Dhabi ter evitado ver toda a cobertura do seu fim-de-semana no Grande Prémio de Sakhir, depois de ter sido claramente batido pelo seu colega de equipa, George Russell: “Obviamente, no domingo, tive de lidar com todos os meios de comunicação e quando se é o piloto que teve uma má corrida, tem de se lidar com isso, e eu lidei. Mas aprendi com o passado, que por vezes, o melhor a fazer depois é bloquear tudo, e não olhar para nada. Portanto, depois de domingo, não vi um único artigo noticioso nos meios de comunicação social.

É assim que às vezes é preciso fazer, e funcionou para mim” disse Bottas, que provavelmente encara este fim de semana com uma garra que não tem tido até aqui, de modo a reagir ao que se passou. O que é estranho, é porque não fez isso antes, ou não tem feito até aqui: “Sinto-me, mais uma vez, cheio de energia para o novo fim-de-semana e sinto que estou em condições de dar o melhor de mim. Penso que cada piloto tem as suas próprias formas de fazer um ‘reset’ e de se levantar, depois de um mau momento”.

Na passada semana, Toto Wolff revelou que Bottas por vezes começa a época “como um urso”, mas vai perdendo ‘gás’ ao longo de um ano, e que defronta Lewis Hamilton, precisa de ter o ‘balão cheio’ a época inteira: “Tudo o que posso dizer é que desde Imola, tenho tido muito, muito azar. Não me consigo lembrar da última vez que estive no pódio. Também sinto que não tenho conseguido ter o meu melhor desempenho, mas é claro que ainda tento extrair tudo o que posso. Há muitos fatores neste desporto. Às vezes é sorte, às vezes é o que se faz no carro e fora do carro. Tudo o que posso dizer é que posso fazer muito melhor do que tenho feito ultimamente, sinto que preciso de fazer melhor”.