GP Abu Dhabi, F1: Valtteri Bottas com objetivo de chegar ao Q3 depois de um dia positivo | AutoSport

Valtteri Bottas terminou o primeiro dia do Grande Prémio de Abu Dhabi com um bom quarto tempo no encurtado treino livre da tarde, depois de ter alcançado o mesmo posto da tabela de tempos do treino inaugural. Tendo vindo de uma boa qualificação em Las Vegas, o finlandês coloca um objetivo semelhante para o dia de amanhã, até porque se sente bem com a configuração testada hoje no Alfa Romeo C43.

Bottas marcou presença em ambos os treinos, ao contrário do seu companheiro de equipa Zhou Guanyu, que deu o lugar a Théo Pourchaire no seu monolugar. Com dez pilotos jovens presentes no treino livre 1, seria expectável que os mais habituados, os restantes do pelotão regular da F1, pudessem ocupar as primeiras posições, mas Felipe Drugovich, com um bom segundo registo na sessão de 60 minutos, e Robert Shwartzman terminaram entre os dez mais rápidos. Bottas rodou em 1:26.631s para ocupar o quarto posto.

No importante segundo treino, interrompido por duas vezes em resultado dos acidentes de Carlos Sainz e Nico Hülkenberg, Bottas repetiu o lugar no final da sessão, com o registo de 1:25.024s.

O piloto da Alfa Romeo chama a atenção para o facto de ter havido muito jogo escondido durante o segundo treino, pelo simples facto de não não terem existido as condições normais da sessão.

“Não é certo que toda a gente tenha colocado uma volta [rápida] na tabela de tempos, pelo que é difícil dizer exatamente em que ponto estamos, mas não parece mau”, disse Bottas no final do dia em Abu Dhabi. “A sensação também foi bastante boa. Assim, tendo em conta o dia, penso que tirámos o máximo partido do carro”.

Em relação ao objetivo imediato para o dia de amanhã, Bottas tem intenção de lutar por uma vaga no Q3, tal como fez no passado GP de Las Vegas. “Tem de ser esse [um lugar no Q3 na qualificação] o objetivo. Se o fizemos em Las Vegas, não sei porque não havemos de o fazer aqui. É um bom objetivo, mas para isso temos de continuar a melhorar como sempre e continuar a trabalhar”,concluiu o piloto da Alfa Romeo.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd./Alfa Romeo F1 Team Stake