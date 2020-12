GP Abu Dhabi F1, Valtteri Bottas: “A Red Bull Racing foi surpreendentemente rápida”

Valtteri Bottas terminou o Grande Prémio do Abu Dhabi na segunda posição. Sem ritmo para Max Verstappen e a Red Bull Racing, o piloto da Mercedes garantiu a segunda posição no Campeonato de Pilotos, dando o 1-2 à Mercedes.

No final, Bottas afirmou: “A Red Bull Racing foi surpreendentemente muito rápida. Pensei que o ritmo de corrida fosse mais parecido, mas não consegui acompanhar o Verstappen. Foi um boa corrida, sem erros”.

“A equipa tem sido incrível este ano e estou muito contente por dar o 1º e 2º lugar no Campeonato de Pilotos. Agora é treinar e começar do zero para 2021”, finalizou o vice-campeão de 2020 da Fórmula 1.