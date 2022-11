GP Abu Dhabi F1: Um ano depois da “Grande Final”, o cenário é completamente diferente | AutoSport

Toda a rivalidade vivida dentro e fora de pista entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, e Red Bull vs. Mercedes, durante toda a temporada de 2021, resultou num Grande Prémio de Abu Dhabi que ficará para sempre na história da Fórmula 1, para o bem e para o mal. Estávamos todos concentrados no que os pilotos faziam dentro de pista e acabou por ser uma decisão do então diretor de corrida que marcou (mais) a corrida. Um tema muito debatido e escrutinado, que ainda continua a ser “arma de arremesso” de ambos os lados, que no ano passado se tornaram ainda mais extremos. Pode-se quase dizer que havia uma Fórmula 1 antes de 2021, onde reinava ainda a discussão com argumentos e de alguma forma, ainda cordial, passando-se a “disparatar” na internet, sem argumentos e com muita raiva e frustração. Os lados passaram a estar barricados e cegos com os seus próprios argumentos, muitas vezes sem lucidez e sem conhecimento da realidade. Começamos a ler cada vez mais os termos ‘discussão tóxica’ e perdemos a conta às vezes que a FIA, Fórmula 1 e as próprias equipas remeteram comunicados a repudiar os comentários nas redes sociais. Aconteceu recentemente com a Alpine depois dos episódios durante a Sprint entre Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Assim, chegamos novamente a Abu Dhabi e ao final de mais uma temporada. O cenário desportivo, o que realmente interessa, é completamente diferente. Sim, Max Verstappen conquistou novamente o título, mas este ano muito antes de chegar à última prova do ano. A Ferrari, que em 2021 lutou com a McLaren pelo terceiro lugar, esteve mais forte, apesar de ter cometido muitos erros, assim como os seus pilotos, e ter experimentado problemas vários de fiabilidade. Lutou por vitórias, mas chega ao final da época a discutir com a Mercedes o segundo lugar, e os muitos milhões do prémio, no campeonato de construtores.

A equipa de Brackley também teve um caminho muito diferente durante 2022. Começou da pior forma a nova era da regulamentação técnica e foi preciso muito trabalho para conquistar a primeira vitória do ano, na 21º prova da temporada. E mesmo assim, quem brilhou mais durante a época, apesar de ter passado uma fase menos bem conseguida, foi o novo piloto da equipa, George Russell e não Lewis Hamilton.

Mais atrás no pelotão, a Williams continua a manter-se como a equipa pior classificada, mas a Haas deu um passo em frente e embora ainda não lute no meio do pelotão, conseguiu resultados que seriam impensáveis em 2021. Uma pole position e o quinto lugar alcançado na primeira corrida do ano, ambos por Kevin Magnussen – que estava afastado da Fórmula 1 e tinha encontrado na resistência uma nova direção para a sua carreira – são os pontos altos desta época. Também a Aston Martin e a AlphaTauri estão muito diferentes do ano passado. Apesar da equipa de Silverstone estar no mesmo sétimo posto no campeonato que terminou em 2021, durante a época ambas as equipas tiveram muitas dificuldades e foram ultrapassadas por uma das maiores surpresas do ano: a Alfa Romeo.

A equipa suíça teve uma primeira metade de época muito boa, deixando de vez os últimos lugares da classificação. A partir de Silverstone as coisas não correram tão bem e os problemas de fiabilidade deram muitas dores de cabeça a Frédéric Vasseur e aos restantes responsáveis da estrutura.

A Alpine também deu um passo em frente em 2022 e tem uma mão no quarto posto do campeonato, tendo vantagem sobre a McLaren.

Só uma coisa parece não ter mudado, infelizmente. A maior exposição da competição, também trouxe maus hábitos e fãs que realmente não são precisos. Como evidenciou o recente episódio de Max Verstappen.