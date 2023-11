GP Abu Dhabi, F1: Ultrapassagens no pitlane proibidas | AutoSport

Depois do episódio protagonizado por Max Verstappen no segundo treino livre de ontem, quando ultrapassou George Russell, Lewis Hamilton e Pierre Gasly no túnel da saída das boxes e de acesso à pista, Niels Wittich, o diretor de corrida, proibiu manobras semelhantes daqui para a frente no Grande Prémio de Abu Dhabi.

Max Verstappen não quis perder mais tempo no segundo treino livre, que teve duas interrupções com bandeira vermelha devido aos acidentes de Carlos Sainz e Nico Hülkenberg, e ultrapassou os dois pilotos da Mercedes e Pierre Gasly no túnel que dá acesso à pista.

As situações no pitlane acumulam-se de prova para prova, levando a FIA a analisar caso a caso. Em Abu Dhabi, Wittich já tinha colocado nas suas notas antes do evento que “de acordo com o artigo 33.4 do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1, os pilotos não estão autorizados a conduzir desnecessariamente devagar, o que inclui parar um carro na via rápida da saída das boxes”. Depois do que aconteceu ontem, o diretor de corrida sentiu necessidade de acrescentar que “a ultrapassagem é proibida na via de saída das boxes, a menos que um carro abrande com um problema óbvio”.

No final da sessão, o piloto neerlandês apontou aquele episódio como um momento “um bocado ridículo”, mantendo que os adversários “têm de sair da frente” se quiserem manter o ritmo baixo na saída das boxes.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA